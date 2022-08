Gdzie na spacer do 35 km od Zamościa. Urokliwe ścieżki na weekend 27 - 28 sierpnia

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Zamościa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 35 km od Zamościa, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,85 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podejść: 381 m

Suma zejść: 324 m

Trasę spacerową mieszkańcom Zamościa poleca Pawel.freelancer

Spacerkiem z Górecka Kościelnego do ziemianki, w której podczas II wojny światowej ukrywał się por. Konrad Bartoszewski „Wir”.

W latach 1943 i 1944 w lasach Puszczy Solskiej w okolicy Trzepietniaka u podnóża Kaplicznej Góry stacjonował obóz partyzancki porucznika o pseudonimie „Wir”. Szkolono tam młodzież partyzancką. W obozie zbudowano ziemiankę, która służyła jako magazyn broni, a także schronienie w okresie zimowym.

