Gdzie możesz zjeść najlepsze lody w Zamościu? Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na większą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnych maszynkach. Podawano je na waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Zamościu powstawały w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

W epoce Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Pierwsze wzmianki o deserach z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem zajadali się także wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek unikatowy i trudny do wykonania z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich gór.

Ile kalorii mają lody?

Kiedy sięgamy po lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc spożywać je podczas upałów.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.