Gdzie możesz oddać głos w wyborach samorządowych 2024 w gm. Miączyn?

Wybory samorządowe zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Ile kadencji urzęduje wójt, burmistrz i prezydent miasta?

Wójt gminy w Polsce może urzędować przez maksymalnie dwie kadencje. Każda z nich trwa pięć lat. Zgodnie z obecnymi przepisami prawa, po odbyciu dwóch kadencji z rzędu, wójt nie może pełnić tej funkcji kolejny raz. W 2018 roku nastąpiła zmiana w tej kwestii. Wcześniej nie było ograniczeń co do liczby sprawowanych kadencji.

Burmistrz może sprawować swój urząd jedynie przez dwie kadencje trwające po 5 lat. Zasada ta została wprowadzona w 2018 roku. Przed tymi zmianami nie istniały żadne ograniczenia co do liczby kadencji. Po trwającej 4 lata kadencji dotychczasowy burmistrz mógł ubiegać się o reelekcję.

Prezydent miasta w Polsce może urzędować dwukrotnie. Po wejściu w życie przepisów prawa w 2018 roku, przestała obowiązywać dowolność w liczbie pełnionych przez niego kadencji. Oznacza to, że po pięciu latach sprawowania urzędu mogą się oni ubiegać o reelekcję tylko jeden raz.