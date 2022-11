Gdy Ojczyzna była w potrzebie. Syn żołnierza września 1939 roku po 83 latach dostał jego nieśmiertelnik Bogdan Nowak

Fragment odnalezionego nieśmiertelnika. Ta niepozorna blaszka była początkiem wzruszającej, rodzinnej historii Express Bydgoski

- To dla mnie i mojej mojej rodziny piękne, wzruszające – mówi 70-letni Edward Kaczyński z Horodła. - Mój tato, gdy jeszcze żył, opowiadał o wrześniowych walkach z 1939 r. w których brał udział. Teraz ta jego opowieść wróciła do nas w nietypowej formie. Jak? Na drugim końcu Polski znaleziono nieśmiertelnik ojca z czasów wojny. Stracił go zapewne podczas bitwy.