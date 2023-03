Fotoreportaże z peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Zamościu, Biłgoraju i powiecie biłgorajskim

Aresztowany obraz

Częstochowski obraz jest cennym zabytkiem. Nie mógł ot tak trafić do domów wiernych. Jednak prośbę odebrano dosłownie. O. Alojzy Wrzalik, generał paulinów, oraz o. Teofil Krauze, kustosz sanktuarium, uznali, że wobec takiej potrzeby nie można pozostać obojętnym. Napisali w tej sprawie do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uznano wreszcie, że należy wykonać duplikat jasnogórskiego obrazu, który będzie mógł peregrynować do polskich parafii. Miało się to wpisać w nadchodzące obchody tysiąclecia chrztu Polski.

11 kwietnia 1957 r. podjęto decyzję o nawiedzeniu kopią obrazu MB Częstochowskiej wszystkich parafii w naszym kraju. Najpierw wizerunek został jednak poświęcony w Rzymie przez papieża Piusa XII, który także zatwierdził idę peregrynacji. W sierpniu 1957 r. kopia rozpoczęła swoją niezwykłą pielgrzymkę. Zawieziono ją najpierw do Archidiecezji Warszawskiej. Tam wierni przyjmowali obraz bardzo chętnie, z wielką radością. Nie było to w smak komunistycznym władzom. W końcu kopia obrazu została „aresztowana” przez milicję. Obraz przywieziono na Jasną Górę. Tam musiał pozostawać w zamknięciu. Trwało to sześć lat.