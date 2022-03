Filia Akademii Zamojskiej jest potrzebna. Na razie powstał list intencyjny w tej sprawie

- Wytypowany został budynek w którym taki wydział zamiejscowy mógłby działać (przy ul. Jana Zamoyskiego w Janowie Lub. - przyp. red.). On jednak nie jest jeszcze własnością powiatu. Staramy się, aby go jak najszybciej przejąć – zapewnia starosta Artur Pizoń. - Jeśli to się stanie, potrzebny będzie remont owego budynku oraz jego przystosowanie. Osobną sprawą jest również uzyskanie odpowiedniej certyfikacji dla takiego, filialnego kształcenia przez AZ. To wszystko naprawdę musi potrwać.