Europejski Dzień Ruchu Drogowego w Akademii Zamojskiej

„Z analizy ogólnodostępnych danych wynika, iż Polska, obok kilku innych państw m.in. Bułgarii, Rumunii i Łotwy, jest jednym z członków Unii Europejskiej, w którym notuje się najwięcej tragicznych zdarzeń w ruchu drogowym – w których giną ludzie i które generują olbrzymie straty materialne” – czytamy w komunikacie Akademii Zamojskiej nadesłanym do naszej redakcji. „W dniu 6 maja przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ustanowione przez Komisję Europejską w 2013 r. święto ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa na drodze. To część strategii zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w całej UE”.