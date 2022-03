Dzisiaj modlimy się o pokój. W Bełżcu uczczono ofiary niemieckiej Akcji „Reinhardt”

- Barbarzyństwo, wojna i śmierć zawsze są przerażające – mówił podczas uroczystości Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. - Nie można jednak powiedzieć, że zaskakują. Brak potępienia zbrodni prowadzi do eskalacji zła. Trzeba o tym pamiętać, gdy kilkadziesiąt kilometrów stąd (na Ukrainie) rozgrywa się wojenny dramat.

Prezes IPN mówił także o kłamstwie, pogardzie i propagandzie. Przypomniał, że mogą być one wyjątkowo niebezpieczne. - Kiedy drugiemu człowiekowi odmawia się prawa do życia, a narodom prawa do istnienia i gdy to wszystko połączymy z amnezją historyczną, to przybliżamy się do piekła na ziemi, to zło eskaluje – ostrzegał Karol Nawrocki.