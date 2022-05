Dziesięć złotych za bochenek chleba? To wydaje się coraz bardziej możliwe

- Rolnicy patrzą na to co się dzieje po prostu z przerażeniem. Nasza praca przestaje się opłacać – martwi się Jolanta Siek, współwłaścicielka gospodarstwa rolnego w Łabuńkach Drugich (pow. zamojski). - Koszty wzrosły ogromnie, wielokrotnie. Jeśli np. saletra amonowa w ub. roku kosztowała 900 zł za tonę, a teraz w zależności od producenta jest to od 4 do 6 tys. zł, to o czym tu można mówić? To jest przecież pięciokrotny wzrost cen! Tak jest także z innymi nawozami.