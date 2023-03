Dzień otwarty Akademii Zamojskiej. Poznaj kierunki studiów i „Zajrzyj do serca"

Dzień otwarty odbędzie się na terenie jednego z obiektów uczelni przy ul. Zamoyskiego 64 w Zamościu (w godz. 10-14). Będzie można wówczas poznać kierunki studiów AZ: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo, rynek sztuki i zarządzanie w kulturze, turystyka i rekreacja.

Zaplanowano także m.in. pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego, naukę podstaw pierwszej pomocy, gry językowe, zwiedzanie specjalistycznych laboratoriów i pracowni informatycznych, zajęcia w symulatorze strzelnicy laserowej. Chętni będą mogli również dowiedzieć się jak wycenić eksponaty i dzieła sztuki.

To nie wszystko. W ramach dnia otwartego odbędzie się także wykład dla młodzieży dotyczący przemocy w sieci internetowej. Wygłosi go dr Maciej Węgierski. W ramach przedsięwzięcia (22 marca) w Centrum Symulacji Medycznej Akademii Zamojskiej przy ul. Hrubieszowskiej 24 odbędą się również praktyczne warsztaty medyczne „Zajrzyj do serca”. Są one zorganizowane przez Zakład Pielęgniarstwa AZ.

Więcej informacji można uzyskać w sekcji promocji AZ – e-mail: [email protected], tel. 663 188 300.