„Dzień jak ten”. Pochodząca z Zamościa Patty Gee w świątecznej atmosferze

Patty Gee to jej pseudonim artystyczny (tak naprawdę artystka nazywa się Patrycja Głód). Komponuje muzykę i pisze teksty do swoich piosenek. Wiadomo, że ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie oraz Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Od kilku lat mieszka i tworzy w Nowym Jorku. W Stanach Zjednoczonych powstają także teledyski do jej piosenek (np. ten do utworu pt. „Górnolotna” powstawał w New Jersey oraz w Nowym Jorku). Ostatnio Patty Gee nagrała nową piosenkę.

„Dzień jak ten - to klimatyczny i pełen pozytywnej energii singiel utrzymany brzmieniowo w estetyce retro” – czytamy w opisie tego utworu. „Patty Gee proponuje słuchaczom sentymentalną podróż wzdłuż amerykańskiej tradycji. Celebracja świąt Bożego Narodzenia, barwny teledysk z pomysłową scenografią i Grinch we własnej osobie… Wizja artystki łączy zagraniczne jak i polskie akcenty, co sprawia, że utwór nabiera uniwersalnego wymiaru. Serwuje nam pełen ciepła, pogody ducha i optymizmu singiel czerpiący brzmieniowo z estetyki retro.

Tutaj znajdziemy utwór artystki: https://www.youtube.com/watch?v=0Q3ox2kDv6I