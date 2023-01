„Doszło do straszliwej zbrodni”. 80 rocznica pacyfikacji Białowoli

„Mieszkańcy wsi w okresie świąt Bożego Narodzenia żyli w ustawicznym strachu, w oczekiwaniu, że w każdej chwili może nastąpić wysiedlenie. Jak wieść niosła, specjalne oddziały ekspedycyjne hitlerowców wpadały niespodziewanie, najczęściej przed samym świtem, już po okrążeniu ścisłym kordonem wioski. Wypędzali (ludzi) z każdego domostwa na środek wsi, przed szkołę, remizę strażacką lub inny plac, a potem wywozili wszystkich podstawionymi pojazdami do Zamościa za druty (do obozu przejściowego)” — czytamy we wspomnieniach pana Wiesława.