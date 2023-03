Do czego będzie uprawniać Karta Zamościanina? Wnioski o jej wydanie będą przyjmowane od 3 kwietnia

Kartę dostaną także dzieci

Opracowano też system zniżek. Publikujemy zasady w całości



Gdzie będą "respektować" kartę? Są to: obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu (w tym kryta pływalnia, grota solna, hala tenisowa, siłownia, lodowisko ) - uprawnia do zniżki w wysokości 10 proc. na korzystanie z obiektów. Rabat ten nie może łączyć się z innymi zniżkami (np. Karta Dużej Rodziny, Zamojska Karta Seniora). Karta Zamościanina jest kartą imienną. Posiadacz karty zobowiązany jest do okazywania jej wraz z dokumentem tożsamości,



Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu - uprawnia do zniżki na bilet do kina w wysokości 10 proc. od ceny regularnej. Karta nie uprawnia do zniżek w przypadku zakupów on-line, na seanse i wydarzenia specjalne oraz nie łączy się z promocją tanich wtorków oraz z Kartą Dużej Rodziny, promocją biletów rodzinnych. Karta Zamościanina jest kartą imienną. Posiadacz karty zobowiązany jest do okazywania jej wraz z dokumentem tożsamości.



Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu – uprawnia do zniżki na bilet normalny oraz ulgowy w wysokości 10 proc. Zniżka ta nie łączy się z innymi. Karta Zamościanina jest kartą imienną. Posiadacz karty zobowiązany jest do okazywania jej wraz z dokumentem tożsamości.



Zamojski Dom Kultury – uprawnia do zniżki 10 proc. od obowiązujących cen biletów normalnych na przedsięwzięcia własne Zamojskiego Domu Kultury oznaczone Kartą Mieszkańca. W przypadku wydarzeń, których organizatorem nie jest Zamojski Dom Kultury zniżki objęte programem nie obowiązują. Zniżki objęte Kartą Zamościanina, Zamojską Kartą Seniora, Kartą Dużej Rodziny nie sumują się.