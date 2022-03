Dla dobra ogółu. Legendarny fotograf przekazał 40 tysięcy negatywów do zamojskiego archiwum

- Postanowiłem przekazać mój dorobek do APZ, bo rozumiem, że będzie to tak, jakbym podarował go ogółowi i dla jego dobra – podkreśla Stanisław Orłowski. - Mam jeszcze w swoich zasobach setki tysięcy zdjęć cyfrowych. Także chciałbym je niebawem przekazać pod odpowiedni adres.