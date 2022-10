Czy Zamojszczyzna stanie się stolicą polskiego rolnictwa? To już nie są tylko plany

Prezes Jarosław Kaczyński wyjawił, iż istnieje plan „zintegrowania” kilku państwowych przedsiębiorstw zajmujących się skupem zboża od rolników. Centrala tego wielkiego, połączonego przedsiębiorstwa miałaby się znajdować w przyszłości w Zamościu. Jak tłumaczył, powodów jest wiele. Ziemia na Zamojszczyźnie jest zwykle dobrej klasy, a region ma charakter rolniczy.

- Musimy tutaj zrobić swojego rodzaju stolicę polskiego rolnictwa. Idziemy w tym kierunku – przekonywał na spotkaniu prezes Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS nie przedstawił jednak szczegółów planowanego przedsięwzięcia. Warto jednak przypomnieć, że w tym mieście prężnie działają Zamojskie Zakłady Zbożowe. Od jakiegoś czasu mówi się o ich dokapitalizowaniu i ewentualnym rozszerzeniu działalności. Szeroko komentowane w Zamościu jest także niedawne „przejście” Piotra Błażewicza, dotychczasowego wiceprezesa ZZZ do zarządu Krajowej Grupy Spożywczej. Czy to wszystko są przymiarki do zmian zapowiedzianych przez prezesa Kaczyńskiego?