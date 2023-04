Czy kontrole weterynaryjne są wzmożone, a może tylko rutynowe? Czekamy w tej sprawie na odpowiedź

Próbowaliśmy to ustalić. Zadzwoniliśmy w tej sprawie do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, a potem do Michała Derusia, rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. On przekierował nas jednak do Granicznych Inspektoratów Weterynarii, które działają m.in. na przejściu granicznych w Dorohusku i Hrebennem. Tam jednak nie udało się nam uzyskać jednoznacznej odpowiedzi.

- Takie kontrole są wykonywane rutynowo cały czas. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Odsyłam jednak z ewentualnymi pytaniami do pana Pawła Niemczuka, głównego lekarza weterynarii – powiedział Jarosław Nestorowicz, lekarz weterynarii z Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Koroszynie – punktu kontroli w Hrebennem.

Zrobiliśmy tak. Niestety Paweł Niemczuk był we wtorek (11 kwietnia) niechwytny. Nie udało nam się porozmawiać także z Krzysztofem Jażdżewskim, jego zastępcą. Dlaczego?