„Czwartkowy horror”, czyli dlaczego radni nie pojechali do Niemiec

Co się stało? Tłumaczył to na sesji Krzysztof Szmit, prezes MZK w Zamościu. - Doszło do przykrego incydentu – przyznał. - To awaria samochodu, który nie powinien się zepsuć. Ma on 16 tys. km. przebiegu, jest nowy. Trwają ustalenia co mogło być przyczyną tak poważnej usterki. Druga sprawa: broker (ubezpieczeniowy) nie wywiązał się ze swoich obowiązków i do końca wprowadzał mnie w błąd.