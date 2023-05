Czekają na twój pomysł. Ponad 3 mln zł pójdzie na Budżet Obywatelski Zamościa Bogdan Nowak

Weryfikacja projektów zostanie dokonana przez zespół powołany przez prezydenta Zamościa. Potem odbędzie się głosowanie nad wybranymi pomysłami (na zdjęciu Stare Miasto w Zamościu) Bogdan Nowak

Warto się w to przedsięwzięcie zaangażować. Ruszył nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Zamościa na 2024 rok. W sumie do rozdysponowania będzie 3 mln 220 tys. zł. Jest zatem o co powalczyć. Pomysły na projekty osiedlowe oraz jeden ogólnomiejski są przyjmowane w zamojskim magistracie do 2 czerwca.