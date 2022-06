Chirurg z Zamościa ujął się za pacjentami szpitala „papieskiego”. Złożył na siebie donos Bogdan Nowak

To nietypowa, chyba wyjątkowa sytuacja. Lekarz chirurgii naczyniowej pracujący w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wyliczył ile trwały niektóre wizyty w poradni, gdzie pracuje. To 6,5 minuty. Uznał, że to narusza prawa chorych. Dlatego zdecydował się na „desperacki” krok. Powiadomił o tym szpitalnego rzecznika praw pacjenta. Sprawa zrobiła się głośna.