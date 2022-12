Bunt młodzieży przeciwko „czerwonej sztampie”. Na Zamojszczyźnie działało wiele grup konspiracyjnych

Życie, pogrzeb – propaganda

Martyka pracował w warszawskim Teatrze Polskim (uważano go za prawą rękę Arnolda Szyfmana, dyrektora tej placówki). Był także m.in. dyrektorem Departamentu Teatrów w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Zasłynął jednak jako spiker radiowy propagandowej audycji „Fala 49” (jej zapowiedź przypominała wojskowy komunikat). Martyka nie tylko oczerniał mieszkańców zachodniej Europy, ale też krytykował podziemie niepodległościowe. Stał się symbolem kolaboracji i komunistycznego reżimu.

To wystarczyło. Wydano na niego wyrok śmierci. Mieli go wykonać 9 września 1951 r. młodzi członkowie podziemnej organizacji Ośrodek Krajowy — Kraj. Było ich czterech. Gdy zapukali do domu Martyki, otworzyła im gosposia. Bez przeszkód weszli do środka (podali się podobno za funkcjonariuszy UB). Najpierw pobili żonę spikera, potem dopadli Martykę. Jeden z przybyłych postrzelił go w głowę. Spiker zmarł, a konspiratorzy uciekli. Zamach wywołał wielkie wrażenie, wręcz panikę, w całym kraju. Spędzano ludzi na tzw. masówki. Domagano się na nich „jak najsurowszego” ukarania zbrodniarzy. Na pogrzeb spikera — który przerodził się w propagandowy wiec — przyszły tysiące osób. Natychmiast wszczęto też śledztwo. Ruszyła fala aresztowań przypadkowych ludzi, ofiar sąsiedzkich donosów…