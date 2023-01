Biuro obsługi klienta zamojskiego PGK jest już dostępne także w Internecie

Jak czytamy w nadesłanym z PGK komunikacie IBOK jest bezpłatnym, interaktywnym serwisem, przy pomocy którego klienci mogą w dowolnym momencie, za pomocą przeglądarki internetowej zalogować się do swojego konta i uzyskać niezbędne informacje na temat swoich spraw prowadzonych przez spółkę. Z takiej usługi mogą skorzystać ci, którzy mają podpisaną z PGK umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz prawidłowo przeprowadzili rejestrację.

Za pośrednictwem IBOK mogą otrzymać także m.in. e-faktury. „To elektroniczny dokument sprzedaży, zastępujący tradycyjną fakturę papierową, zawierający dokładnie te same dane co faktura papierowa” – czytamy w komunikacie PGK. „E-faktura opatrzona jest podpisem elektronicznym, co gwarantuje autentyczność jej treści i pochodzenia".