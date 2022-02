Biłgoraj. W planach remont ważnych dróg oraz budowa hali sportowej

- Nie wiadomo jeszcze kiedy zaplanowane prace zostaną zakończone. To będzie można dokładnie określić dopiero po przetargach – mówi burmistrz Janusz Rosłan. I dodaje: - Przebudowa obu ważnych dróg to nie jedyne, ważne inwestycje zaplanowane w Biłgoraju w tym roku. Warto to podkreślić. W planach mamy także budowę hali sportowej przy biłgorajskiej Szkole Podstawowej nr 1 (według kosztorysu inwestycja pochłonie 12 mln zł) oraz m.in. budowę boiska przy naszej SP nr 3. Ta ostatnia inwestycja będzie kosztować od 2,5 do 2,8 mln zł.