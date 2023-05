Biała kapustka, gołąbki i sałatki z kaszą gryczaną. Kulinarna majówka w Krasnobrodzie Bogdan Nowak

To był prawdziwy raj dla smakoszy. Kapusta w śmietanie z koperkiem, zwana też biała kapustką stała się jedną z gwiazd pierwszego dnia XVIII Majówki Roztoczańskiej, która nadal odbywa się w Krasnobrodzie. Jak nam tłumaczono, jest to zapomniane danie regionalne odtworzone z dawnych przepisów. Można było spróbować także pysznych kotletów gryczanych, gołąbków, pierogów, a nawet sałatek z kaszą gryczaną i to w przeróżnych odsłonach. Nie brakowało także m.in. ciast. Zauważyliśmy np. brownie z kaszą.