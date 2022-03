Bezrobocie spadło w całym województwie. Nie we wszystkich powiatach jednakowo

Pod koniec grudnia 2021 r, w zamojski PUP było zarejestrowanych ogólnie 6 tys. 107 osób. To o 817 osób mniej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia wynosi obecnie w Zamościu – 8,7 proc., a w jego okolicy – 8,5 proc. Przeważająca liczba tych osób nie ma prawa do zasiłku (to 89,4 proc. wszystkich zarejestrowanych: rok wcześniej było to 86,4 proc.), 23,2 proc. nie zdobyła natomiast kwalifikacji zawodowych, a 26,3 proc. - doświadczenia zawodowego. Większość zarejestrowanych w PUP to osoby określone jako „długotrwale bezrobotne”. Stanowią one 61,3 proc. ogółu (rok wcześniej było to 56,2 proc.).

„W odniesieniu do miasta Zamość na koniec grudnia 2021 r. największa liczba osób bezrobotnych znajdowała się w dzielnicach: Orzeszkowej-Reymonta, Zamoyskiego oraz Słoneczny Stok” – czytamy w raporcie zamojskiego PUP. „Największą liczbę bezrobotnych (poza Hetmańskim Grodem) odnotowano w gminie Zamość oraz mieście i gminie Szczebrzeszyn, co stanowi ok. 30,1 ogółu zarejestrowanych w powiecie zamojskim”.