Bezpłatne zwiedzanie zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. Jednak tylko do końca roku

Zamojski Ogród Zoologiczny jest jedyną tego typu placówką w naszym województwie oraz ważnym punktem na turystycznej mapie miasta i regionu. Ma on obecnie powierzchnię prawie 14 ha. Żyje tam ponad 3 tys. zwierząt należących do około trzystu gatunków.

- Życie w naszym ZOO nadal kwitnie, także jesienią i zimą. Wiele się ostatnio dzieje. Przybyły do nas m.in. cztery samce zebry, dwa samce gazeli mhor, jeden samiec gołębia różanego oraz m.in. samiec wieloszpona lśniącego – mówi Jadwiga Kniaź-Rycaj, asystent do spraw hodowlanych w zamojskim ogrodzie zoologicznym. - Nasze niedźwiedzie także nie poszły spać. Dlaczego? W warunkach ogrodu zoologicznego ten gatunek funkcjonuje inaczej niż na wolności. Nie znaczy to, że natura nie upomina się o swoje prawa. Niedźwiedzie są teraz spowolnione oraz mniej jedzą niż w okresie letnim.