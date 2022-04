„Bezpieczeństwo jak pajda chleba dana przez Boga”. O leśnej kapliczce i pobycie ks. Stefana Wyszyńskiego w Żułowie

Przed wybuchem II wojny światowej ks. Stefan Wyszyński był wykładowcą w Seminarium Duchownym we Włocławku. W październiku 1939 r. wyjechał do rodzinnego Wrociszewa, bo jego działalnością zaczęli interesować się Niemcy. Tak zaczęła się jego wojenna tułaczka. Od listopada 1941 r. do czerwca 1942 r. przebywał w Kozłówce w woj. lubelskim. W październiku 1941 r. przyjechał natomiast do majątku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Żułowie w pow. krasnostawskim. Zamieszkał w jednym z pokojów, który znajdował się w podpiwniczeniu.