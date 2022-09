„Będziemy nacierać”. Rocznica bitew stoczonych we wrześniu 1939 roku pod Tomaszowem

Staliśmy cicho, jak w kościele

W czerwcu 1939 r. Stefan Rowecki (był wówczas pułkownikiem) został dowódcą Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. W jej skład wchodził: 1 Pułk Strzelców Konnych, 1 Pułk Strzelców Pieszych, Dywizjon Rozpoznawczy, 2 Dywizjon Artylerii Motorowej, Batalion Przeciwpancerny, Batalion Motorowy Saperów, 11 Kompania Czołgów Rozpoznawczych, 12 Kompania Czołgów Lekkich oraz m.in. Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „Motorowa”. Jednostka została podporządkowana Armii Lublin dowodzonej przez gen. dywizji Tadeusza Piskora.

3 września 1939 r. brygada otrzymała rozkaz „zamknięcia przepraw na Wiśle na odcinku Dęblin-Solec”. Niestety, Armia Lublin musiała się wycofać pod naporem nieprzyjaciela. Podjęto wówczas decyzję o przebiciu się do Lwowa. Najpierw trzeba było jednak opanować m.in. zajęty przez Niemców Tomaszów Lub. (by stamtąd ruszyć w kierunku Rawy Ruskiej). To było niezwykle trudne zadanie.