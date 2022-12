Badają co wpływa do kanalizacji. Stwierdzono nieprawidłowości. Będą też "rekontrole"

PGK Spółka z o.o. w Zamościu Zakład Wodociągów i Kanalizacji przypomina o zakazie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Powołuje się na odpowiedni przepis. Czytamy w nim:„ Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

Nie wszyscy jednak się tym przejmują. Dlatego w Zamościu ruszyły kontrole. Jak informuje miejscowy UM odbywają się one „na zasadzie zadymiania przyłączy urządzeniem do tego przeznaczonym z użyciem koncentratu wytwarzającego parę dymną (koncentratem nieszkodliwym dla środowiska). Taką kontrolę przeprowadzono już na zamojskich osiedlach: Karolówka, Błonie, Zamczysko, Promyk. Teraz kontrolerzy pracują na na os. Wiśniowa. Już zbadano ok. 380 posesji znajdujących się przy 35 ulicach pod kątem – jak czytamy „wprowadzania deszczówki do kanalizacji sanitarnej”. Efekt?