Aktorzy i mieszkańcy Zamościa wystąpią w spektaklu TVP. Zabytkowe miasto znów wzbogaci... biblijną scenografię Bogdan Nowak

Zamojskie Stare Miasto i jego zakamarki (także forteczne) świetnie sprawdzają się jako tło dla... scen biblijnych. Być może w jakiś sposób zbliżają się do naszych wyobrażeń m.in. o dawnej Jerozolimie. Na zdjęciu jedna ze scen Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu zamojskiej Grupy "Jednak warto" Bogdan Nowak

„Judasz z Kariothu” – to tytuł spektaklu, który 17 kwietnia zostanie wyemitowany przez TVP 1. Powstaje on na podstawie jednego z dramatów Karola Huberta Rostworowskiego. Zdjęcia do widowiska były realizowane w dniach 12-21 marca na terenie zamojskich fortyfikacji, głównie w miejscowym Nadszańcu.