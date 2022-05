Aby do niej dotrzeć, trzeba wykazać się pokorą. Fotograficzna opowieść o Algierii Tytusa Grodzickiego

„Deglet nour” Algieria pozostaje nieodkryta, co czyni ją cenną i mityczną jednocześnie, podobną do kamienia filozoficznego” – czytamy we fragmencie eseju Yasmina Khadra, który stanowi motto tej ekspozycji. „To muza nieuchwytna zarówno dla swoich dzieci, jak i cudzoziemców. Nikt nie może oprzeć się jej urokowi. Aby do niej dotrzeć, trzeba wykazać się pokorą. Ten, kto patrzy na nią z góry, straci ją z pola widzenia. Zobaczy tylko własną pychę”.