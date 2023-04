58 milionów złotych na remont zamojskiego stadionu. Potrzebna jest jednak emisja obligacji

Nie bez kłopotów

Tak się stanie. Zakres planowanych prac będzie bardzo duży. Przebudowana będzie m.in. cała arena sportowa. Powstanie tam nowe boisko oraz część lekkoatletyczna. Pojawią się również m.in. dwie skocznie do skoków w dal oraz skocznie do skoków o tyczce oraz wzwyż. W planach jest także budowa dwóch rzutni do pchnięcia kulą. Zmodernizowane będą również m.in. trybuny stadionu (ale nie w części od strony parku), powstanie wieża sędziowska, nowe kasy biletowe, zaplecze itd.

Nie obyło się jednak bez kłopotów. Jakich? Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku inwestycja miała pochłonąć 45 do 47 zł (tak szacowano), z czego m.in. dofinansowanie z „Polskiego Ładu” to 32 mln zł, a siedem - z ministerstwa sportu. Po przetargu okazało się, że to zdecydowanie za mało. Najtańsza oferta na wykonanie prac zamykała się w kwocie 58 mln zł. Nie udało się pozyskać dodatkowego wsparcia do tzw. wkładu własnego. Dlatego władze Zamościa zdecydowały się na emisję obligacji o wartości 15 mln zł. Potrzeba była jednak na to zgoda radnych.